Bulletin Allergo Pollinique

Beaucoup de pollens pour la Saint-Valentin !

Alors que la fête de la Saint-Valentin approche, les pollens ne veulent pas la manquer et sont de sortie pour gêner de plus en plus les allergiques!

L’alerte rouge est lancé autour de la Méditerranée pour les pollens de Cupressacées (cyprès, genévriers…) avec des concentrations qui sont déjà fortes sur nos capteurs et un risque d’allergie qui sera élevé certainement pendant plusieurs semaines à la faveur d’un temps doux et ensoleillé. Vous pouvez retrouvez ici notre dernier communiqué de presse sur l’alerte aux pollens de cyprès émis cette semaine.

Les pollens de Cupressacées et de frêne gagnent du terrain vers l’Ouest et le Nord mais en plus faibles concentrations que dans le Sud et avec un risque d’allergie de niveau faible à moyen.

Les noisetiers et les aulnes (qui sont de la famille des bétulacées) sont aussi en floraison avec un risque d’allergie de niveau faible à moyen. Les aulnes sont en progression et toucheront tout le pays dans les jours à venir comme en témoignent les cartes de modélisation visibles ici.

Les pariétaires (Urticacées) et mimosas (Acacia) poursuivent leur floraison dans le sud du pays et seront responsables d’un risque d’allergie de niveau faible.

A noter aussi le début de floraison des saules et des peupliers signalés par nos observateurs phénologiques mais sans risque associé pour l’instant.

Les journées vont progressivement devenir plus douces à partir de ce week-end et pour toute la semaine prochaine qui restera globalement sous condition anticyclonique favorisant un temps sec et bien ensoleillé avec des températures au-dessus des normales saisonnières d’une mi-février. Tout cela favorisera l’émission de fortes concentrations polliniques qui viendront gêner fortement les allergiques.

Quelques conseils pratiques justement pour les allergiques pour limiter leurs expositions aux pollens et leurs symptômes : consultez régulièrement la carte de vigilance des pollens sur notre site internet, rincez vos cheveux le soir, aérez au moins 10 min par jour avant le lever et après le coucher du soleil, évitez de faire sécher le linge à l’extérieur, gardez les vitres des voitures fermées pour éviter que les pollens ne rentrent dans l’habitacle, évitez les activités sportives à l’extérieur qui entraînent une surexposition aux pollens. Attention aussi à la pollution atmosphérique qui pourra exacerber les allergies aux pollens dans certaines grandes villes.

Cliquez ici pour accéder au bulletin vidéo de la semaine

(Mis à jour le 10 février)